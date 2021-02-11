美联储主席鲍威尔呼吁“全社会投入” 推动实现充分就业

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔周三（10日）广泛呼吁“全社会投入”，让美国民众重返工作岗位，特别是少数族裔和那些在疫情期间失去低薪工作的人。他提到了二战后实现充分就业的努力，并承诺将继续实施宽松的货币政策来推动这一进程。

据路透社报道，鲍威尔在纽约经济俱乐部讲话时表示，“考虑到失业人数之多，以及一些人可能难以在大流行后的经济中找到工作，实现并维持就业最大化需要的不仅仅是支持性的货币政策，这将需要全社会的投入，政府和民间部门都要做出贡献。”

鲍威尔称：“充分认识到强劲劳动力市场的裨益，将需要短期政策和长期投资的持续支持，以便所有求职者都能拥有技能和机会，使他们能够为经济繁荣做出贡献，并享受到繁荣带来的好处。”

尽管美联储已经承诺，在经济复苏之际，将把企业和家庭的借贷成本保持在较低水平，但鲍威尔的讲话表明，有必要采取更全面的方法来结束去年春天疫情爆发后出现的就业危机。鲍威尔提到的支持范围和方式，包括呼吁长期投资，都与美国总统拜登和财政部长叶伦的提议基本一致。

目前美国的就业岗位数量仍较一年前少了900万个，对少数群体和那些因疫情而失去低薪工作的人来说，复苏最为缓慢。

LPL Financial高级市场策略师Ryan Detrick表示，“美联储几乎是在要求国会和民间部门采取行动，改善我们看到的低迷就业环境。”

鲍威尔发表上述讲话后，金融市场几无变动。

在疫情期间，美联储政策制定者通常把对联邦债务水平的担忧搁置一旁，更多地关注经济的迫切需要。

鲍威尔周三强化了这一立场，他指出，二战结束后，随着经济从战时转型，需要吸纳数百万返乡士兵加入劳动力大军，在1946年出台的《就业法案》中，政府承诺将“竭尽全力”，确保任何有意愿和有能力工作的人都能找到“有用的就业机会”。

他称，“目前，我们距离实现这样的劳动力市场还有很长一段路要走。”