东京奥组委主席森喜朗决定辞职

（早报讯）据共同社援引相关人士11日（周四）透露，东京奥运会和残奥会组织委员会主席森喜朗基本决定辞职。

据报道，83岁的森喜朗围绕体育团体起用理事一事作出蔑视女性的发言，在国内外引发反对与批评。为此，他撤回了发言并道歉，预计他将在12日的评议员会和理事会的联席恳谈会上表明辞职。继任人选拟由日本足球协会前主席川渊三郎（84岁）担任，正在就此协调。

受冠病疫情影响史上首次延期的东京奥运会，距开幕不到半年时间里发生一把手更迭的异常事态。

森喜朗3日在日本奥委会（JOC）临时评议员会上称“有众多女性加入的理事会很费时间”等，4日道歉称“这是有悖奥运和残奥精神的不当表述，已深刻反省”，但运动员和赞助商纷纷发出严厉声音，奥运志愿者也相继退出。最初未进行追究的国际奥委会（IOC）也在9日发表声明指出森喜朗的发言“完全不妥”，社交媒体上要求其辞职的呼声高涨。在围绕奥运会能否举办出现怀疑论调的情况下，举办筹备工作越发陷入混乱。

前首相森喜朗曾担任日本体育协会（现日本Sports协会）及日本橄榄球协会会长，并为申办奥运会尽力等，在体育界拥有很大影响力。2014年1月奥组委成立后他就任主席，利用在政商界的牢固人脉领导了筹备工作。