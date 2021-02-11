泰国计划从6月起每月接种1000万剂冠病疫苗

（早报讯）泰国周四（11日）宣布，当局计划在5月之前为100万最弱势群体人士接种冠病疫苗，并在6月开始大规模接种疫苗，目标是每月接种1000万剂疫苗。

据路透社报道，泰国高级卫生官员索蓬·艾西里索沃恩（Sopon Iamsirithaworn）在简报中说，当局正在计划接种疫苗的两个阶段，以2月至5月为第一阶段，第二阶段为6月至12月。

泰国计划接种其7000万人口的约一半。

据报道，泰国将会在首四个月接种200万剂的中国北京科兴生物制品公司（Sinovac Biotech）冠病疫苗，该疫苗将在本月抵达泰国。当局将会首先为在高风险区的前线医疗工作者接种该疫苗。索蓬·艾西里索沃恩未提及泰国将获取的5万剂进口阿斯利康疫苗。

在接种疫苗第二阶段，即6月至12月，当局计划直到12月，每个月接种1000万剂疫苗，其中将使用6100万剂阿斯利康疫苗，该疫苗将于6月由Siam Bioscience在当地生产。

索蓬·艾西里索沃恩说：“约1000家医院已为此准备。每家医院每日可接种500剂疫苗，在20天的时间总计每个月1000万剂。”他说，早期阶段只使用具有复苏区和设备的医院。

泰国计划在2021年结束之前，为约60%的成年人口接种疫苗，以更接近“群体免疫”。批评人士指责政府在疫苗战略上不透明，在几乎完全依赖与阿斯利康的协议的情况下，无法确保供应。政府为其做法进行了辩护。与大多数国家相比，以泰国的人口数量，其确诊病例数相对较少，迄今只有80人死亡、2万4104人确诊。在总病例中，有80％的病例在过去两个月确诊。