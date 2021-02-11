民调显示多数美国人对疫苗接种不满

（早报讯）据中通社援引美国有线电视新闻网（CNN）报道，根据盖洛普周三（10日）发布的一项民调显示，约三分之二的美国人表示对目前的冠病疫苗接种情况感到“不满意”，其中21%表示“非常不满意”。

据《华盛顿邮报》消息，盖洛普于1月25日至1月31日对4098名美国成年人进行了民意调查，调查显示有66%的美国人对该国疫苗的推出进程不满意，其中21%的人感到“非常不满意”。

由于缺乏统筹规划，美国冠病疫苗分发工作出现了越来越多问题。美国疾控中心建议，目前仅为医护人员、教师、老人等高危人群提供疫苗。然而联邦政府和州政府并不负责核查接种人员的身份，而是将这一责任交由负责接种的机构，松散的管理正导致一些不符合资质的居民得以插队提前接种疫苗。

同时，约有30%的受访民众仍表示不愿接种该国批准的冠病疫苗。报道称，人们不愿接种的最可能原因之一是对推出疫苗时间过于紧迫感到担忧。22%的受访人士说他们想等待更多的人接受疫苗接种，以确认疫苗的安全性。

美国杂志《政客》当地时间7日曾爆料指出，尽管美国已有3000万人接种第一剂疫苗，每天接种约130万剂，但疫苗运输工具有限，政府担心呼吁全民接种疫苗却无法满足所有人的接种需要。因此，用于疫苗宣传的10亿美元中的大部分资金暂被“冻结”。卫生官员认为，在很少美国人可以接种疫苗的情况下，进行宣传是没有意义的。预计到春季之前，美国不会向公众广泛提供疫苗。