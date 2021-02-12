BBC世界新闻台不获准继续在中国境内落地

中国国家广播电视总局今天（2月12日）午夜12时在官网上宣布，以损害国家利益等为由，不允许英国广播公司（BBC）旗下的世界新闻台继续在中国境内落地，对该台新一年度落地申请不予受理。

广电总局在简讯中指BBC世界新闻台（BBC World News）“违反新闻应当真实、公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结，不符合境外频道在中国境内落地条件”。

英国媒体监管机构上周四（4日）以中国环球电视网（CGTN）的编审工作最终由中国共产党负责为由，撤销其广播执照。中国随即指责BBC播出涉及冠病疫情的“假新闻”，并要求BBC公开道歉。

中国外交部当时在官网上公布，已就BBC上月29日播出涉疫情“假新闻”，向BBC驻北京分社负责人提出严正交涉。外交部新闻司有关负责人指BBC在涉疫情新闻视频中，将疫情与政治挂钩，重新翻炒中国疫情“隐瞒论”“源头论”“责任论”，还将一段反恐演习视频作为中国防疫部门“暴力执法、侵犯人权”新闻播出。

据路透社报道，英美两国方面谴责中国广电总局的这项决定，其中英国外长拉布指中国禁止BBC世界新闻台的决定“令人无法接受”，并损害中国的国际地位。英国广播公司则对于广电总局的决定表示失望。