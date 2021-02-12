更多证据显示特朗普知道在1月6日彭斯面对安全威胁

（早报讯）在美国前总统特朗普弹劾案审讯中，越来越多的证据证明特朗普1月6日在推特上诋毁其副总统彭斯前，已明确知道彭斯已经遭遇安全威胁。

据《华盛顿邮报》对弹劾案审讯的报道，特朗普在推特上批评彭斯缺乏“勇气”时，彭斯已被迫撤离。当时，电视新闻已报道暴徒已冲进国会大厦，进入参议院开会地点的下一楼，正主持参众两院联席会议的副总统兼参议院议长彭斯被特勤人员护送离开会场。

一名不愿透露姓名的知情人士称，当时特朗普本人就在看电视转播。此外，共和党参议员图伯维尔（Tommy Tuberville）则向媒体证实，他当天下午跟特朗普通电话，并告诉特朗普：“总统先生，他们（特勤人员）刚刚把副总统带走了，他们也在准备把我拖走，我得走了（不能跟你说了）。”

彭斯是在2点13分被迫撤离，而特朗普在2点24分发推特，指责彭斯缺乏“勇气”。

自去年11月选举结束以来，特朗普一直拒绝承认败选，并持续施压彭斯，要求其在1月6日的联席会议上推翻大选结果，并公开声称副总统彭斯有权力这样做。1月6日上午，特朗普又在推特上发文说：“如果副总统彭斯支持我们，我们就会赢得总统职位。”彭斯因此成了特朗普的支持者闯入国会要寻找的目标，还有人高喊要“吊死彭斯”。