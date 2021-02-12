美国国务院谴责中国封杀BBC世界新闻台

美国国务院谴责中国禁止BBC旗下世界新闻台在中国境内落地，国务院发言人普莱斯（Ned Price）说，美国“绝对谴责”中方的决定，并指中国一方面限制外媒在中国境内自由运作，另一方面却利用海外自由开放的媒体环境“推广不实信息”。

据美国公共电视网的报道，普莱斯当地时间11日说：“我们绝对谴责（absolutely condemn）中华人民共和国禁止BBC世界的决定”。

他说：“PRC（中华人民共和国）是世界上最受控、最受压抑、最少自由信息空间的地方……它限制记者站和平台在中国的自由运作，但北京的领导人却用海外的自由开放的媒体环境推广不实信息，这让人困扰（troubling）。”

中国国家广播电视总局今天（2月12日）午夜12时在官网上宣布，不允许英国广播公司（BBC）旗下的世界新闻台（BBC World News）继续在中国境内落地，理由是其“违反新闻应当真实、公正的要求，损害中国国家利益，破坏中国民族团结，不符合境外频道在中国境内落地条件。”

此前，英国媒体监管机构上周四（4日）以中国环球电视网（CGTN）的编审工作最终由中国共产党负责为由，撤销其广播执照。中国随即指责BBC播出涉及冠病疫情的“假新闻”，并要求BBC公开道歉。一般认为，中国官方这次封杀BBC世界新闻台，是对英国媒体监管机构上周决定的报复性回击，也反映了中英关系越趋恶化的现实。

BBC世界新闻台在中国原来也只能在部分酒店、涉外企业和外国人社区落地，新的禁令对BBC世界新闻台造成什么直接影响，还有待观察。

BBC对中国政府的决定表示“失望”。英国外长拉布则在推特发文批评中国的决定是“对媒体自由的一个不可被接受的剥夺”，“只会损害中国在世人眼中的形象。”

另一方面，中国官媒新华社今天就这一话题发文，指近期BBC涉疫情新闻视频中，将疫情与政治挂钩，重新翻炒所谓疫情“隐瞒论”“源头论”“责任论”，在涉疆报道和疫情报道方面极力抹黑中国，是“典型的带有意识形态偏见的假新闻”，广电总局禁止BBC世界新闻台继续在中国境内落地，“是对国家利益的维护，也是对新闻规律的维护。”

新华社评论指，BBC世界新闻台“传播与客观相悖、与事实不符的消息，是对新闻职业道德的背叛。”