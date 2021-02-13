美媒：中国拒向世卫调查员提供早期冠病原始数据

美国《华尔街日报》周五（12日）引述世界卫生组织调查人员的话称，中国拒绝向世卫调查人员提供有关早期冠病感染病例的原始个人数据。

据路透报道，《华尔街日报》称这些数据可以帮助调查人员确定病毒如何以及何时在中国开始传播。

目前正在悉尼检疫隔离的澳大利亚传染病专家多米尼克·德威尔（Dominic Dwyer）周六（13日）接受路透社视频电话采访时说，世卫组织赴华专家小组要求获得中国从2019年12月在武汉冠病疫情暴发初期发现的174例病例的原始患者数据以及其他病例的信息，但中方仅向小组提供了摘要（summary）。德威尔是小组成员之一。

他指出，这种原始数据通常会被匿名化，但包含详细信息，例如询问各个患者的问题，他们的反应以及如何分析他们的反应：“这是疫情暴发调查的标准做法。”

他说，获取原始数据尤为重要，因为174例病例中只有一半暴露于最初发现病毒的华南海鲜市场。

他说：“这就是我们坚持要求（原始数据）的原因。” “为什么没有拿到（这些数据），我无法评论。是不是因为政治，还是时间，还是有什么困难……但是不是还有其他理由导致数据无法拿到手，我不知道。个人只能猜测吧。”

尽管中国当局提供了大量材料，他说，小组的最终报告中将提到访问患者原始数据的问题。 “世卫组织方面当然认为他们获得的数据，已经远远比前一年多得多。因此，这本身就是一种进步。”

世卫组织周五（12日）称，研究小组的调查结果摘最早可能在下周发布。

德威尔也透露，世卫组织团队内部的工作是和谐的，但有时与中国同行在数据的解读和意义上会发生“争论”，他认为这样的争论在此类调查中是“自然的”。

“我们可能是在谈论冷链（传播）的问题，而他们可能比我们更坚信数据所显示的，但这是自然的。我不知道这当中是否有政治压力，（使他们）要发表不同的意见。也许是有的，但我们很难知道。”

冷链是指冷冻食品的运输和贸易。北京一再对冠状病毒起源于中国这个说法表示怀疑，并指进口冷冻食品是冠病传播的管道。

世卫组织代表团团长恩布雷克周二（9日）曾在新闻发布会上说，病毒有可能通过冷冻食品传播，但他也指出，市场商贩出售包括养殖野生动物在内的冷冻动物产品，是值得进一步研究的潜在传播途径。

恩布雷克还说，研究小组没有进一步研究冠病病毒从实验室外泄的理论，因为认为这种可能性极小。美国刚卸任的特朗普政府曾公开宣称怀疑该病毒可能是从武汉实验室外泄的，北京对此予以坚决否认。

对于恩布雷克的上述说法，德怀尔说：“这是一种一致的感觉。” “这绝不是政治上的场面话而已。”