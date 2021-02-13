缅社区自发行动 阻挡军方逮捕更多反政变人士

（早报讯）缅甸社区邻里自发成立监督团体，强化反政变行动，以阻挡军方逮捕更多反政变人士。

法新社报道，由于坊间谣传警方准备展开新一轮的逮捕行动，缅甸民众无视宵禁禁令，在天黑后再次上街集结。其中一个团地召集群众聚集在仰光以西、伊洛瓦底省首府勃生（Pathein）的一家医院外，原因是他们听说该医院一名深受欢迎的医生可能会被抓。

示威者在医院外高声念佛经，祈求佛主保护这个名叫丹敏图（Than Min Htut）的医生免受伤害。

丹敏图向前来声援他的团体代表说：“如果我遭遇困难，我一定会向你们寻求协助。”说罢，他举起了象征抵抗军人政变的三根手指。

丹敏图向法新社表示，他目前仍有人身自由，并誓言将会继续参与民间向军方政变发起的不合作运动。

另外，仰光的示威者也成功绕过军方封禁面簿的措施，号召邻里互助团聚集在屋外，继续以敲打锅盖瓢盆的方式表达不满。

仰光北部一名女店主说：“我们不知道谁会被抓走，但只要一听到任何风声，我们便会和左邻右舍一起出来大声敲击抗议。”她说：“就算他们向我们开枪，我们也不会害怕。”

根据观察组织政治犯援助协会（AAPP）提供的数据，自2月1日缅甸军方发动政变夺权以来，已有超过320人被军方逮捕。