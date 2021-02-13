菲律宾总统喊话美军：想继续驻军就得掏钱

菲律宾总统杜特尔特当地时间2月12日说，如果美国想要和菲律宾保持两国《部队访问协定》（VFA），就“必须付钱”。此前，杜特尔特曾多次公开称，他有意终止该协议。

观察者网引述菲律宾《每日询问者报》（Daily Inquirer）13日报道，杜特尔特12日视察了菲律宾空军新购入的飞机。他在发表讲话时称：“要是美国特工在场，我想通知你们：从现在开始，如果你们（美国）想继续保持《部队访问协定》，你们就要付钱。”

杜特尔特还说，菲美军事协议是一种共同责任，美国那部分责任不应该是免费的，因为一旦战争爆发，菲律宾也要付出代价。他没有说想让美国如何付钱，也没有说付多少钱。

杜特尔特补充道，他不希望菲律宾被拖入一场“不是因自己而起、也不是为了自己的利益而战”的战争中；并一再表示，菲律宾需要一个独立的外交政策，应在大国政治中保持中立。

《每日询问者报》称，就在他发表上述言论前一天（11日），他和美国官员就军事协议和安全合作问题举行了闭门会谈。这是拜登就任美国总统后，菲美两国首次进行官方会谈。

菲美《部队访问协定》于1998年2月签署，1999年5月由菲律宾参议院通过。该协议的主要内容是菲律宾同意美国军队与本国军队举行联合军事演习、准许美国战舰停靠菲律宾港口，并让美国军队上岸访问等。

自2016年上台后，杜特尔特多次表达对该协议的不满。2020年2月，杜特尔特正式通知美国，将终止菲美《部队访问协定》，目的在于为了在军事事务上独立于美国。此后，杜特尔特先后以新冠疫情和“超级大国紧张局势加剧”为由，两次暂停了终止协议。

《每日询问者报》称，第二次暂停期将于8月到期，届时杜特尔特将对该协议的命运再度表态。

值得一提的是，在去年12月，杜特尔特曾公开喊话美国政府，要求美方向菲方提供至少2000万剂新冠疫苗，否则他将终止菲美《访问部队协定》。