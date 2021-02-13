华为对汇丰采取法律行动以获取孟晚舟关键文件

中国电信巨头华为公司首席财务官孟晚舟的律师将向伦敦高等法院提出诉讼申请，以获取汇丰银行包括账簿在内的关键文件。

据央视新闻报道，华为此举意在证明，美方指控孟晚舟“隐瞒”华为与香港星通技术有限公司关联，误导汇丰银行继续向华为提供服务的情况不属实，从而阻止孟晚舟被从加拿大引渡到美国。

自2018年12月1日孟晚舟在加拿大温哥华被捕，案件已持续长达800多天。根据加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院当地时间2020年12月18日公布的文件显示，孟晚舟的律师向法庭提交的一份书面文件认为，如果加拿大与美国当局合谋对一个与美国没有关系的外国公民采取惩罚行动，将违法国际法。

2020年12月23日，法庭对孟晚舟引渡案2021年的审理进行排期，预计法庭审理将持续到2021年5月。

案件时间线回顾

2018年12月1日，孟晚舟在加拿大温哥华被捕。

2018年12月11日特朗普曾向路透社表示，如果介入孟晚舟案有助于达成美中贸易协定，且有利于美国国家安全利益，“我当然会在我认为必要的时候干预此事。”特朗普的发言，符合孟方律师指称此引渡案受到来自美国的政治压力。

2019年1月29日，美国正式向加拿大提出引渡孟晚舟的请求。中方敦促美方立即撤销对孟晚舟的逮捕令及正式引渡要求。

2019年3月1日，加拿大司法部长决定就孟晚舟案签发授权进行令。

2019年3月3日，孟晚舟已提起对加拿大政府的民事诉讼。案件在法庭有三个主要抗辩方向：双重犯罪、程序滥用、证据充分性。

2020年5月27日（温哥华当地时间）双重犯罪宣判后，焦点集中在程序滥用和证据充分性这两个抗辩方向上。程序滥用共有四个分支，分别是：政治干预、执法过程违法、美方证据误导法庭、美加违反习惯国际法。

2020年10月26日至10月30日、11月16日至11月20日、11月23日至11月27日、12月7日至12月11日、12月14日，孟晚舟案再次开庭，法庭对10多名关键证人进行质询，质询的主要内容是加拿大执法机构在逮捕孟晚舟的过程前后存在程序滥用，包括以下方面：加拿大执法违法、逮捕过程中侵犯了孟晚舟的宪章权利和自由、非法取证等。

2020年12月18日，加拿大法庭公布的文件显示，孟晚舟的律师向法庭提交的一份书面文件认为，如果加拿大与美国当局合谋对一个与美国没有关系的外国公民采取惩罚行动，将违反国际法。

2020年12月23日，法庭将对孟晚舟“引渡案”2021年的审理进行排期，预计法庭审理将持续到2021年5月。