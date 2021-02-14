巫统伊党要政府调查SugarBook

（早报讯）专门配对“甜心干爹”和“甜心宝贝”的马来西亚约会网站SugarBook上周三发布声明表示，网站旗下的马国“甜心宝贝”今年1月激增四成，这引起伊斯兰党与巫统不满而都要求当局调查此事。

负责宗教事务的马国首相署副部长阿末玛祖今天告诉媒体，政府绝不容忍违背回教教义的网站及应用。他说，当局将调查此事后采取行动。“政府将严厉对付涉及者，包括禁止民众继续使用那个应用。”雪州伊青团团长哈纳菲则呼吁政府立即封锁Sugarbook网站。

巫统主席阿末扎希今天在面簿表示，他希望高等教育部与回教局能调查此事，并援助受疫情影响的大专生。“可能是因为冠病疫情带来的生活和经济压力，导致学生出此下策。”

SugarBook上周三发布声明表示，马国甜心宝贝大多是20多岁的女大生，她们上个月人数激增的“最主要原因是学生的沉重贷款债务、高昂生活成本和不断上涨的学费，这让许多大学生需要寻找甜心干爹。”

声明说，数据显示，马国甜心干爹平均年龄35岁，他们的职业主要是企业家、工程师、律师、医生和投资者，平均年收入为15万令吉（约4.9万新元）。甜心宝贝平均年龄23岁，她们平均每月向甜心干爹要求2500令吉补贴。大部分甜心宝贝来自雪隆地区的著名公立与私立大专院校，她们主要是艺术、设计、建筑、金融、会计、护理与酒店管理系的学生。