拜登：即使未被定罪 特朗普弹劾指控毫无争议

（早报讯）美国参议院在对特朗普的第二次弹劾审判中判决特朗普无罪，白宫官网当天发布拜登对参议院投票结果的声明，称“虽然最终的投票结果没有对特朗普定罪，但这项指控的内容毫无争议。”

拜登在声明中写道，就连参议院少数党领袖等反对给其定罪的人也认为特朗普犯下了“可耻的失职罪”，并且在实际层面和道德层面，都对煽动国会大厦的暴力事件负有责任。不过，拜登没有提到的是，麦康奈尔同时表示，如果特朗普目前仍是总统，他会认真考虑投票赞成其有罪，但目前特朗普已不是现任总统，将特朗普定罪“不符合宪法规定”。

拜登在声明中还强调：“我们历史上的这一悲惨篇章提醒我们，民主是脆弱的，它必须永远被捍卫。我们必须时刻保持警惕，暴力和极端主义在美国没有立足之地。作为美国人，人人都有责任和义务捍卫真理、击败谎言，尤其是领导人。”

据报道，特朗普本次弹劾案的最终结果为57票赞成、43票反对。赞成票中除了有50民主党议员外，还有七名共和党议员投票。美国宪法规定，在弹劾案表决中，只有超过三分之二参议员认为总统有罪，总统才会被定罪。特朗普弹的弹劾案未达到将总统定罪所需的67票，因此他未被定罪。

本次特朗普的弹劾审理历时5天，是美国历史上用时最短的总统弹劾案审理，也是唯一一次对前总统的弹劾审理。特朗普也成为美国历史上唯一一位被弹劾两次，且被两次定为无罪的（前）总统。

结果出炉后，自卸任以来一直保持沉默的特朗普终于发声。他感谢了自己的辩护团队和共和党议员，并表示“美国历史上最大规模的政治迫害进入了最新阶段”。特朗普在声明中暗示自己将“卷土重来”，“‘让美国再次伟大’的运动才刚刚开始，在未来几个月里，我有很多东西要和你们分享。”