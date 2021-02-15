特朗普对共和党依然举足轻重

（早报讯）两度被弹劾均获判无罪的美国前总统特朗普，对共和党依然具有很大的影响力，但对美国大选中起着关键作用的许多摇摆州来说，特朗普仍然是“政治毒药”。

路透社报道，共和党策略师科南特表示，在未来一段日子里，很难想象共和党能在没有特朗普支持者的情况下赢得大选。科南特在2016年共和党总统初选中担任参议员卢比奥的竞选助理。

他说：“共和党在2022年中期选举中面对两难，靠特朗普赢不了选举，但不靠他显然也不行。”

路透社/益普索在1月6日美国国会山遭特朗普支持者暴力冲击的几天后进行的民调显示，仍有七成共和党人认可特朗普的工作表现；而在较迟时候进行的民调显示，仍有相近百分比的人认为，特朗普应获准再次竞选总统。

但是，特朗普在共和党外是个不受欢迎人物。根据益普索2月13日发布的一项新民调结果，71％的美国人认为特朗普必须至少为国会骚乱负起一部分责任，50％的受访者认为他应该在参议院被定罪，38％持反对意见，12％表示不确定。

这意味着共和党处于一个进退维谷的境地，在他们力争在2022年中期选举中重夺国会控制权的同时，可能面对特朗普再次成为2024年总统大选候选人的局面。

参议院上周六表决裁定特朗普“煽动叛乱”的弹劾罪名不成立后，有份投票否决弹劾特朗普的参议院少数党领袖麦康奈尔，在表决后立即抨击特朗普挑起暴力行为，指责他“无论在实质上或道德上”对国会骚乱均难辞其咎。

但另一名共和党参议员格雷厄姆却表示，麦康奈尔的讲话肯定不会被共和党人所接受。