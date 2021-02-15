马国新增2176病例 连续2天呈下降趋势

（早报讯）马来西亚今日（2月15日）新增冠病确诊病例再进一步下降，达2176宗确诊。

这也是马国昨日新增2464起病例后，连续两天呈2字头确诊。马国曾在2月9日单日新增2764起病例，过后连续4天呈3字头确诊，分别为3288起、3384起、3318起和3499起。

星洲网报道，卫生总监诺希山今日发文告说，马国今日新增13个感染群，其中10个为职场感染群，社区、扣留中心和高风险群体感染群各1个。雪兰莪今日共有5个新增感染群，槟城和登嘉楼各2个，吉隆坡、柔佛、马六甲和霹雳各1个。

雪州新增的感染群分别是甲洞路（Jalan Kepong）感染群、丽阳路（Jalan Tropicana）感染群、布尔沙路（Jalan Bursa）感染群和十三路（Jalan Tiga Belas）感染群，这4个为职场感染群。至于蕉赖路（Jalan Cheras）感染群则是高风险群体感染群。

槟城的两个职场感染群分别是，新路（Jalan Baru）感染群和柏昔兰珍珠（Persiaran Mutiara）工地感染群；吉隆坡的职场感染群为增江路（Jalan Jinjang）感染群。

柔佛的是士乃乌达玛（Jalan Senai Utama）感染群，为职场感染群。这个感染群出现最多新增病例，达131起。

至于马六甲的是Lot Enam科技（Teknologi Lot Enam）感染群，也是属于职场感染群。

他说，今日有4521人痊愈出院，单日出院数连续五天超过新增病例。此外，今日有4万7135起活跃病例，连续5天呈下降趋势。全国累计病例达26万6445起。

他说，今日有10起死亡病例，全部都是马国公民。目前仍有260人在加护病房，112人需要呼吸辅助器。