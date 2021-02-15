马哈迪抨慕尤丁保相位 “紧急状态抗疫是谎言”

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪周一（2月15日）斥责首相慕尤丁，以对抗冠病理由颁布紧急状态是一个谎言。

马哈迪在面簿直播中说，当慕尤丁劝告国家元首颁布紧急状态时，就已经因为失去大多数国会议员支持，而失去首相资格。“自颁布紧急状态后，并没有采取紧急状态赋予的防疫行动，反之，所有的行动都可以通过平常的法律完成。”

他说，紧急状态的真正目的是为了维持慕尤丁的首相地位，而停摆国会也让其地位无法被挑战，这导致政府成了铁腕政府。

马哈迪表示，所有铁腕行动，例如阻止人民的政治自由及劝告政府的权利，剥夺了人民的法律权利，因为紧急状态允许搁置一般法律。

他指颁布紧急状态的做法也没有依据法律，因为宪法规定政府得向国会提出，但是这个条件不被例会，因此这个紧急状态是不合法及不能执行的，也意味着政府的所有行动都不合法。

马哈迪说，冠病也导致国家经济面临严重萎缩，包括国债已达到1.3亿万令吉、经济成长下跌5.6%、宣称2021年经济提高至7.5%的说法不合理、77万3000人失业率创下马国历史最高记录、大学生的失业率问题最严重，4名大学生当中有1人被迫从事非本科工作、企业面临高达290亿令吉损失。

他说，很多员工及小商家失去收入，无法为自己及家庭购买食物，虽然政府承诺会帮助，但是很多人并没有获得任何东西，此外大量的外资也转移至邻国，包括马国的投资者也撤到其他国家。

他说，虽然冠病影响到商业活动及就业，但是如今网络商务时代，可以有很多新商业，不幸的是，政府没有努力提供商业活动便利，投资者不但不受理会更被阻碍，很多部长都不愿意见商家解决问题，有的商家面对政治人物的贪污压力，因为专业人士已被替换，还有很多原因。

他表示，颁布紧急状态就是吓跑投资者，因为在平常法律搁置的时刻，有权势者会更有权势，从而没了法治。