哈占：刘特佐亲口告知 “1MDB成立为服务巫统”

（早报讯）马来西亚前首相纳吉被控一马公司（1MDB）洗钱和滥权案今日续审。一马公司前首席执行员莫哈末哈占透露，刘特佐亲口告诉他，1MDB的成立是为了服务巫统。

星洲网报道，辩方首席律师沙菲宜交叉盘问哈占，指后者身为一名具备企业领域经验的首席执行员，如何看待刘特佐所提出的建议，是否不合常理？

哈占指出，从财务角度来看，有些是合理的，而有些则可能没有多大意义。

他同意沙菲宜的说法，即刘特佐提出的有些建议是可被接受的，有些则不合常理。

此外，沙菲宜也盘问哈占，为什么会认为1MDB的成立是为了服务巫统。

此前，哈占在证词中提及，刘特佐告知他，1MDB的成立是为了协助巫统的生意。

哈占今日供称，指这是刘特佐告诉他的。“就如我之前所说的，要不就选择遵从指示，否则就选择离开。”

他还说，他从1MDB离职时，获得272万5000令吉的奖金。

他是在2012年8月加入1MDB担任执行董事和首席营运员，并在2013年3月出任1MDB首席执行员一职。

哈占同意辩方首席律师沙菲宜的说法，即他被“要求”犯下罪行，却获得了超过270万令吉的奖金（bonus）。他也同意沙菲宜的说法，即他是睁大眼睛看清楚后，才进入1MDB任职，也知道将牵涉在犯罪勾当。

“你（哈占）当时不觉得有问题？”

哈占表示，那时候他感到恐惧，怠慢了首相，因为听说履历表已被记录了。

“但你（哈占）在两年后就离开1MDB了。你在2015年1月的首个星期离职，你就不害怕怠慢首相？”

哈占表示，那个时候他已经达到极限，觉得需要离开。

他同意沙菲宜的说法，即那个时候已经达到极限，参与了太多的罪行。

“你（哈占）说，已经够了，你要悔改。”

针对沙菲宜的上述说法，哈占表示，他只是不想涉及其中。

沙菲宜进一步盘问哈占，有关后者在2015年被反贪会传召录口供一事。

他说，哈占可在那个时候将本身对1MDB发生的事感到不安，告诉反贪会。

对此，哈占表示，他害怕道出全部真相，因为（时任）首相（纳吉）仍掌权。

“你（哈占）是否同意我所说的，即当时你有机会说出真相，但你选择不说。”

哈占回答是的。