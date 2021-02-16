冬季风暴席卷美国 至少1.5亿人受影响

（早报讯）受极地寒流影响，冬季暴风雨席卷了美国大部分地区，导致当地气温骤降至冰点以下，造成路面结冰、道路被封以及大面积停电。

《纽约时报》和新华社综合报道，包括美国第四大城市休斯敦在内的得克萨斯州多地，星期天（14日）夜间开始出现降雪、冰凌、冻雨等，冰点以下的气温持续至周一白天，造成路面结冰，多条快速路被封闭。

美国国家气象局当天清晨说，至少1.5亿人受恶劣冰雪天气影响，并敦促居民做好防备。

休斯顿星期天晚上发生了超过120起交通事故，45号州际公路发生10辆车连环相撞事故，俄克拉荷马州城东北部也因为一起车祸导致多辆迷你卡车起火燃烧。

这场风暴还在明尼苏达州造成了创纪录的低温天气，并给西雅图带来了27公分的降雪量。

监测全美电力供应的网站显示，得州全境周一早晨共有近250万户停电。休斯敦媒体报道说，当地多个小区出现停电状况，持续时间已有数小时。

得州电力可靠性委员会表示，气温骤降导致用电量暴增，电力供应不足，该州进入“电力紧急状态三级警报”。这一警报级别意味着各地区轮流拉闸限电，这一状态将至少持续到周二上午。

根据美国国家气象局发布的“冬季风暴警报”，包括休斯敦在内的得州东南部地区未来仍将持续低温并伴有降雪或冰凌。

天气预报显示，休斯敦周二清晨可能迎来122年来的2月最低气温。