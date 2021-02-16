金正日冥寿 朝鲜似无大规模庆祝活动

（早报讯）2月16日（周二）是朝鲜已故前最高领导人金正日的79岁冥诞（光明星节），但朝鲜似乎没有举行大规模的庆祝活动。

韩联社报道，截至当天上午8时，朝鲜媒体仍未报道任何有关朝鲜领导人金正恩参谒锦绣山太阳宫的消息。

金正恩执政以来，每年“光明星节”他都会前往安置金正日遗体的锦绣山太阳宫参谒。去年因疫情加强防控，金正恩仍在随行人员的陪同下参谒太阳宫。

部分人士此前预测，朝鲜今年可能在金正日生日之际发起挑衅，但尚未发现相关迹象。

朝中社和劳动党机关报《劳动新闻》周二刊文称，“加强自卫军力”是金正日树立的“伟业”，并要求人民忠于金正恩，认真落实劳动党第八次全国代表大会和第八届中央委员会第二次全体会议的决定。

《劳动新闻》当天在社论中呼吁全体工作人员和党员将贯彻劳动党八大决定与自己和子孙后代的命运联系在一起，并奋力展开斗争。

社论称，高级干部应该更加悉心照顾人民，及时解决人民所面临的困难，与官僚主义、贪污腐败等反社会主义以及反人民因素展开高强度斗争。

朝鲜当天向有功人士颁发“金正日勋章”和“金正日奖”，向27个青年同盟委员会和27名同盟干部授予了“金正日青年荣誉奖”，但未召开金正日生日纪念中央报告大会。职业总同盟、社会主义女性同盟、青年同盟等团体此前分别于14日和15日举行了庆祝演出。