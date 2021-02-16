日本东京都漏报800多起冠病确诊病例

（早报讯）日本NHK电视台最新数据显示，日本周一（15日）新增冠病确诊病例965起，时隔约三个月回落到1000起以下，累计确诊41万7746起。

东京都政府当天说，截至1月底的两个多月内，东京都漏报800多起确诊病例。

数据显示，日本周一新增死亡病例72起，累计死亡病例7042起。东京都周一新增确诊病例266起，单日新增确诊病例连续九天低于500起。

不过东京都政府说，去年11月18日至今年1月31日，都内18个保健所漏报了838起确诊病例。保健所是日本负责居民健康和卫生事务的基层单位。东京都政府说，漏报原因包括在电脑信息采集系统中忘记按确认键，以及传真未发送成功，导致病例信息没有汇总到东京都。

数据显示，漏报最多的一个保健所漏报了390起。漏报最多的一天是1月7日，漏报了73起，东京都单日确诊最高纪录也因此从2447起调整到2520起。加上漏报病例，截至2月15日东京都累计确诊病例为10万7609起。

日本政府2月14日批准使用美国辉瑞-BioNTech冠病疫苗，首批疫苗已于12日运抵日本。日本政府计划从17日开始为医护人员接种疫苗，预计4月以后依次为高龄者和有基础疾病者接种。

日本政府和辉瑞公司签订了2021年内提供1.44亿剂冠病疫苗的合同，此外还向英国阿斯利康公司以及美国莫德纳公司分别采购1.2亿剂和4000万剂疫苗。