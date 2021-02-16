欧盟消费者维权组织：TikTok“大规模”侵犯用户权利

（早报讯）欧洲消费者维权组织BEUC周二（16日）表示，视频分享应用TikTok“大规模”侵犯用户权利，该组织已向监管机构提出申诉。

据彭博社报道，总部在布鲁塞尔的BEUC周二在声明中表示，TikTok“不公平的”版权政策和虚拟币应当遭到调查。该组织还在早前警告的基础上进一步表示，这一应用未能防止儿童和青少年接触到有害内容或隐藏广告。

BEUC总干事莫妮克·戈恩斯（Monique Goyens）说：“短短几年之内，TikTok已经成为了最受欢迎的社交媒体之一，在欧洲各地拥有几百万用户。”“但是TikTok却侵犯用户权利，进而辜负了他们。”戈恩斯表示，BEUC已向欧盟委员会和国家消费者保护局提出申诉。

字节跳动的TikTok已经由于儿童个人信息处理问题受到欧盟数据监管机构的调查。另外，去年美国前总统特朗普试图禁止该应用后，字节跳动也在与美国讨论数据分享的潜在安全顾虑。

BEUC称，TikTok的版权条款不公平，公司拥有在无需支付款项的情况下使用视频的不可撤销的权力。该团体还批评其向用户出售代币用以购买虚拟礼物的做法，称公司拥有修改代币与礼物之间换购率的绝对权力，可能会使交易向自身利益倾斜。

TikTok在电邮中表示，已邀请BEUC会面，倾听其顾虑。

TikTok表示：“保障我们的社区安全，尤其是青少年用户的安全，并遵守运营所在地的法律，是我们十分重视的责任。”“我们已经采取了一系列重大举措，包括默认所有16岁以下用户的账号为私密账号。我们还在应用内部概括了隐私政策，使用更加方便青少年理解的辞藻和语气，帮助他们了解我们的隐私办法。”