民调：逾六成美国人盼有第三大党

（早报讯）美国民调公司盖洛普的一项最新民调显示，超过六成的美国人表示，美国需要第三个主要政党，因为共和党和民主党“代表美国人民的工作做得如此糟糕”。这是2003年有类似民调以来，比例最高的一次。

据中通社引述美国《国会山报》15日报道，盖洛普当天公布的民调结果显示，62%的美国人认为，现有的两个主要政党做得“不够（好）”，无法代表大多数美国人的政治观点，因此需要第三个主要政党；33%的人持相反观点。该民调结果是基于1月21日至2月2日居住在所有50个州和华盛顿特区的906名美国成年人的问卷调查。

报道称，从去年秋天以来，美国民众对第三个主要政党设立的渴望持续增加，从去年9月的57%增加到本次民调的62%。近年来，这一数字一直处在高点，其中2013年与2015年皆为60%，2017年特朗普上任第1年的9月曾达到61%。

民调结果显示，美国民众对两党的好感度都在50%以下：48%的美国人看好民主党，而37%的美国人看好共和党。每10名共和党人中就有4人表示，他们希望自己的政党在前总统特朗普任期结束后变得更加保守，而34%的人希望该党保持不变，只有24%的人希望该党变得更加温和。民主党人的意见比较分歧，34%的人希望他们的政党变得更自由，34%的人希望变得更加温和，31%的人希望保持不变。

民调还显示，68%的共和党人希望特朗普继续担任该党领袖，31%的人希望该党有新的领导人。

据福克斯新闻报道，在特朗普二次弹劾审判被定无罪后，共和党参议员格雷厄姆与特朗普通电话后表示，这位前总统将带领共和党在2022年中期选举中夺回众议院和参议院的控制权。

“他已经准备好继续前进，重建共和党，对2022年感到兴奋；”格雷厄姆在“福克斯周日新闻”上说，他把共和党的回归战略称为“特朗普+”。