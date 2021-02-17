瑞典21省只有一省未发现变种冠病毒病例

（早报讯）瑞典21个省中已有20个省发现变种冠病病毒感染病例，其中主要为英国发现的B117变种冠病病毒。

新华社引述瑞典电视台周二（16日）的报道说，瑞典近期加强对变种冠病病毒传播的监测，除哥得兰省外，其他20省都有变种冠病病毒病例。2月初对四个省进行的随机抽样检测显示，B117变种冠病病毒病例占了确诊病例的9%至20%。

瑞典公共卫生局表示，截至上周，该国发现423起变种冠病病毒感染病例。由于目前仅对非常有限的确诊病例进行有关检测，这一数据并未反映出变种冠病病毒在瑞典传播的真实情况。

欧洲疾病预防与控制中心周一发布的最新风险评估指出，B117变种冠病病毒已成为在爱尔兰传播的主要变种冠病毒种类；最初在南非发现的501Y.V2变种冠病病毒正在欧盟不断传播；最初在巴西发现的B.1.1.28.1变种冠病病毒在欧盟的传播水平较低。欧洲疾病预防与控制中心警告说，随着变种冠病病毒的传播，疫情可能越来越难以控制。

由公共卫生局对公众提出非强制性建议，瑞典此前一直采取相对宽松的抗疫政策。随着第二波疫情到来，瑞典确诊病例和死亡病例不断攀升，成为北欧疫情最严重的国家。瑞典公共卫生局2月16日公布的数据显示，该国累计确诊病例61万7869起，累计死亡病例1万2487起。