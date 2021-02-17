美国日增冠病例显著下降

（早报讯）美国疾病控制和预防中心（CDC）周二（16日）发布的疫情数据显示，全美周一报告新增确诊病例5万6384起，这是自去年10月中旬以来的最低纪录；新增死亡病例1217起，为去年12月上旬以来的新低。

新华社报道，近期美国单日新增确诊病例数、死亡病例数和住院病例数均呈下降趋势。疾控中心数据显示，截至2月15日，美国过去七天平均日增确诊病例约8.6万起，为去年10月底以来新低；过去七天平均日增死亡病例约3000起，呈下降趋势。

《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，目前全美冠病住院病例约为6.4万起，也呈下降趋势。

美国流行病学专家认为，近期美国疫情核心指标有所缓和，一是由于新政府强化口罩令、保持社交距离等防疫措施有一定效果，另一个因素是美国冠病疫苗接种量增加，在民众中建立起一定的免疫保护力。

疾控中心网站数据显示，截至2月16日，全美已接种疫苗约5522万剂，其中完成两剂接种的人数约为1501.5万。

不过，近期变异变种冠病病毒在美国快速传播引发公共卫生专家担忧。据疾控中心最新数据，截至2月14日，全美已有50个州报告共计1193起变种冠病病毒感染病例，其中1173起感染了英国发现的变种病毒，17起感染了南非发现的变种病毒，3起感染了巴西发现的变种病毒。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间2月16日晚，美国累计确诊病例已超过2774万起，累计死亡病例超过48.7万起。