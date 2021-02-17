拜登将特赦美国境内1100万无证移民

（早报讯）据法国广播电台16日报道，多位知情人士透露，拜登政府与国会民主党议员本周稍后将公布移民改革法案，内容包括让1100万非法进入美国的无证移民有机会入籍、扩大难民安置计划；前总统特朗普提出的“公共负担”移民排除规定，即将终结。

国家广播公司（NBC）报道说，名称为《2021年美国公民法案》，将反映拜登总统就职首日宣布的移民改革优先要项，草案内容也包括扩大从小来美国的无证移民“梦想生”福利。报道指出，过去不管共和党或民主党执政期间，推动大规模移民改革时都曾遭逢挫败，拜登白宫团队则透露，他们会让这些改革法案以化整为零的方式推出。

民主党籍国会议员立即着手推动让农场工人、梦想生取得合法身份的提案，接下来再着手范围较大的移民改革法案。

据《华盛顿邮报》报道，总统拜登在上任首日就公布一项移民法案，要为1100万没有合法身份的人提供一个用时8年入籍美国的途径，但这项移民法案遭到共和党人的批评，共和党籍联邦参议员科顿发推文说：“拜登的法案为非法移民提供大赦和公民身份，允许他们超越守法的移民。”

另据美国中文网报道，加州一位联邦法官16日阻止了特朗普政府的一项规定，该规定大大限制了中美洲移民在美国寻求庇护的能力，于拜登就职前一天生效。这项法规禁止居住在或经过第三国的移民在美国寻求庇护。