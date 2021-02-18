辉瑞BioNTech: B.1.351变种病毒可能显著降低其疫苗抗体保护

（早报讯）美国制药公司辉瑞公司和德国制药公司BioNTech周三（17日）说，一项实验室研究表明，南非的冠状病毒变体可能会使辉瑞公司/BioNTech SE冠病疫苗的抗体保护降低三分之二，目前尚不清楚该疫苗是否能有效对抗这种突变。

据路透社报道，辉瑞与BioNTech说，研究发现，其疫苗仍能够中和病毒，目前尚无来自人们的试验证据表明该变体降低了疫苗保护作用。尽管如此，该两家公司正在进行投资，并与监管机构讨论是否需要开发更新版本的信使核糖核酸（mRNA）疫苗或助推剂。

在这项研究中，来自该公司和德克萨斯大学医学科（UTMB）的科学家开发了一种工程化病毒，其中包含与在南非首次发现的高度传染性冠状病毒变体的尖峰部分所携带的突变相同的突变，称为B.1.351。该病毒用于进入人体细胞的尖峰是许多冠病疫苗的主要目标。

研究人员对接种疫苗的人的血液进行了工程化病毒测试，发现与美国试验中最常见的病毒版本相比，中和抗体水平降低了三分之二。他们的研究结果发表在新英格兰医学杂志（NEJM）。

由于目前还没有确定的基准来确定对抗病毒所需的抗体水平，因此目前还不清楚，三分之二的减少是否会使疫苗无法对抗病毒在全世界传播的变种。