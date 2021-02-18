马国前首相夫人罗斯玛贪污案表罪成立

（早报讯）马来西亚高庭宣判，前首相夫人拿汀斯里罗斯玛在砂拉越369间乡村学校太阳能计划贪污案中表罪成立，须出庭自辩。

据《东方日报》报道，马国高庭是在今早9时45分续审，法官莫哈末再尼在宣读判词后，宣判罗斯玛表罪成立，须出庭自辩。

罗斯玛表罪成立后将会进入自辩环节，她可选择宣誓自辩、非宣誓自辩或保持沉默。罗斯玛最终选择在证人栏宣誓自辩。

罗斯玛是在2018年11月被控涉及太阳能计划贪污案，并在2020年2月于高庭正式审理，历时近一年审讯后，罗斯玛被判表罪成立。此前，检方向辩方提供检方建议的10名证人名单中，就包括前首相纳吉。这意味著，纳吉或将出庭供证。

罗斯玛在此案面对三项控状，她被控于2016年1月至4月期间，在双威布特拉购物中心Lygon Bistro，通过前特别助理里扎曼梳，向日拔控股（Jepak Holding）董事经理赛迪索贿1亿8750万令吉（约6151万新元），作为协助获得价值12亿5000万令吉的砂拉越369间乡村学校太阳能计划合约的酬劳。

其次，罗斯玛被控于2017年9月7日在其位于Langgak Duta的首相私邸内，收取日拔控股董事经理赛迪的150万令吉贿金。

她也被控于2016年12月20日在位于布城的首相官邸内，收取日拔控股董事经理赛迪的500万令吉贿金。

为此，她被控抵触2009年马国反贪污委员会法令条文，并可在马国反贪污委员会法令条文下被定罪。一旦罪成，可被判监禁最多20年，或罚款贿金的五倍或1万令吉，视何者为高。