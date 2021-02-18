波音公司提醒飞机师密切监控飞机状态及路径

（早报讯）据路透社援引两位知情人士透露，波音公司已经向航空公司发布了一份技术公告，提醒他们确保飞机师密切监控飞机的状态和飞行路径，以防止在飞行中失去控制。

该公告是在印度尼西亚在1月9日针对三佛齐航空（Sriwijaya Air）空难发布初步报告后发布的，该事故导致一架737-500飞机上的所有62人丧生。该公告并未与坠机事件有明确关联，而是涵盖了其他波音模型。

据报道，制造商定期发出这样的提醒，波音公司表示，公司会定期与客户沟通，让客户了解他们如何安全自信地操作飞机。波音公司未对三佛齐航空坠毁的原因发表任何评论，该公司此前就2018年737MAX飞机坠机事件，被批评指责飞机师，该事件后来被发现与系统故障有关。

安全专家警告说，目前要断定导致三佛齐航空飞机坠毁的原因还为时过早。大多数事故是由一系列不同的因素引起的。

三佛齐航空初步报告发现，737-500飞机的发动机推力不平衡，最终导致其急剧滚动，然后最终潜入大海。当飞机起飞后到达8150英尺（2484米）时，左发动机油门杆向后移动，而右操纵杆保持在原始位置。其中一名飞机师正在与空中交通管制部谈话，报告中没有证据表明他们注意到推力差异。报告称，在1万900英尺左右，自动驾驶仪脱离，该飞机向左滚动超过45度，开始潜水，大约在25秒后坠毁。

该报告强调了对飞机师进行飞机不正常飞行姿态预防及改正训练以及识别重复的飞机缺陷的重要性。