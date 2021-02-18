奥运大臣桥本圣子将担任东京奥组委主席

（早报讯）据共同社援引知情人士透露，东京奥运会和残奥会组织委员会周四（18日）召开理事会会议，批准了奥运大臣桥本圣子（56岁）成为奥组委新主席候选人。

据报道，同一天，遴选新主席的“候选人探讨委员会”举行第三次会议。随后举行的当天首次理事会会议上，探讨委员会推荐桥本并报告称其本人已同意。经过下午的评议员会议和第二次理事会会议，桥本的就任正式敲定。

理事会会议伊始，担任主席的奥组委副主席远藤利明致辞称：“希望就符合新主席的人选达成一致，站在各自立场上造势扶持。”

遴选因蔑视女性发言引咎辞去主席一职的森喜朗后任的探讨委员会由名誉主席御手洗富士夫担任委员长，退役运动员理事等八人组成。17日的第二次会议根据国际知名度、组织运营能力等五项观点选出候选人，把人选锁定为曾征战夏季和冬季七届奥运会且兼任男女共同参画担当相等拥有丰富政治经验的桥本，决定邀请其就任。

奥组委章程规定从理事中选出一人担任主席。由于桥本并非理事，需经过评议员会选任为理事，再通过理事会互选当选为主席。国务大臣规范禁止阁僚兼任公益法人的高层职务（零报酬的名誉职务等除外），因此兼任奥运相与奥组委主席存在困难。

桥本是日本女子速滑项目首位奥运奖牌得主，在1992年阿尔贝维尔冬奥会上勇夺1500米铜牌。她还作为自行车运动员三次参加夏季奥运会。

桥本1995年首次当选参议员，目前为第五个任期。2019年9月就任奥运相，去年9月再任。

源于森喜朗蔑视女性发言的问题引起很大混乱，包括欠缺透明度的对日本足球协会前会长川渊三郎的接任安排被批“密室人事”而作废等。