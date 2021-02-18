全球冠病感染率跌至去年10月以来最低水平

（早报讯）美国最新数据显示，全球冠病感染率跌至去年10月以来的最低水平。

彭博社报道，约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）最新数据显示，截至2月14日，全球过去一周新报告的冠病病例数为10月以来最低，达270万起。

与前一周相比，全球的总感染数增加了2.5％。该数据是自大流行开始以来最小的增幅，甚至还不到一个月前的一半。

除了新确诊病例，全球因冠病而死去的人数也稍有减缓的迹象。在过去的五天里，平均每日死亡人数不到1万人，低于1月中旬最高水平1万8000人。

据报道，有助于使全球冠病病例和死亡人数在未来几个月保持较低水平包括两大因素。首先是北半球春天的到来，而渐转暖的天气将使该病毒的活性降低。

另一因素则是全球疫苗接种运动的开始。目前已由82个国家和地区进行了超过1.86亿次疫苗注射，未来几周将有更多地区接种疫苗。

现在断言疫苗是疫情数据出现改善的主要原因还为时尚早，而且趋势中的部分表象可能一定程度上反映出假日期间以及美国冬季严重暴风雪天气导致检测量减少。

不过，很明显的是全球社交疏离行为和防疫封锁措施正在帮助压低疫情数字。

尽管如此，已确定的病毒变体以及可能出现的其他变体正对复苏构成了真正的威胁，并可能使感染再次攀升。根据计算，要达到全球集体免疫还需要几年的时间，而长途旅行的复兴也是如此。