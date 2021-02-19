美国毅力号火星车在火星成功着陆

（早报讯）美国宇航局（NASA）的“毅力”号火星车经过将近七个月、4.7亿公里的旅程，终于在火星上成功着陆。

英国广播公司（BBC）报道，毅力号（Perseverance）于美国东部时间周四（18日）下午3时55分（新加坡时间周五凌晨4时55分），在火星赤道附近直径45公里处的耶罗泽陨石坑（Jezero Crater）着陆。

这是自美国宇航局1970年代发射两个“维京”号（Viking）火星车以来，为探索火星生命迹象而开展的最雄心任务。

毅力号大小相当于一辆小汽车，是美国宇航局造访火星表面的第九个探测器。

新华社报道，毅力号的任务目标包括寻找火星远古时期可能存在过的生命迹象，探索火星的地质和气候特征，为未来人类探索和登陆火星探路等。毅力号还将成为首个参与从火星采样并返回计划的探测器，它从火星上采集的岩石和土壤样本未来将在其他火星探测任务中被带回地球。

按计划，毅力号将至少花一个火星年（约687地球日）对着陆区域进行探索。

美国毅力号火星车于2020年7月30日从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地，搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭发射升空。毅力号携首架火星直升机“机智”号（Ingenuity）一同前往火星。机智号将成为首架在其他行星飞行的直升机，任务团队将通过它验证在火星大气层飞行所需要的技术，为研发未来机器人或人类探索火星时携带的先进飞行器打下基础。