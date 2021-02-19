当今大马藐视法庭罪成 但颜重庆无罪

（早报讯）因允许读者留言“贬低”司法体制，马来西亚联邦法院周五（19日）裁定，网络媒体“当今大马”藐视法庭罪成。然而本案答辩人——“当今大马”集团总编辑颜重庆获判无罪。

“透视大马”报道，马国上诉庭主席罗哈娜宣读判决时表示，答辩方“当今大马”提出，超过2000个读者留言的数量过多，他们对其中一些留言不知情的理据不能被接纳。

她说，这是基于“当今大马”拥有一个编辑团队，不可能对于其新闻网站刊登的留言不知情。

罗哈娜指出，此案将提醒公众，不得使用网络留言来攻击司法制度。她说，虽然言论自由受到保障，但民众仍需遵守法律。

她指出，马国民众在网上留言时必须审慎考量，因为这些留言将永远存在。

马国总检察长依德鲁斯于去年6月15日入禀联邦法院，指控“当今大马”的五名读者留言“贬低”司法体制，并起诉“当今大马”及颜重庆藐视法庭。

去年7月2日，联邦法院七司一致驳回“当今大马”的撤案申请，认为依德鲁斯证明了“当今大马”和颜重庆藐视法庭的表面罪证。

现有法令并没有明订藐视法庭罪的判刑上限。一旦罪成，“当今大马”或可遭罚款，及或判处颜重庆监禁。

去年7月13日，以上诉庭主席罗哈娜为首的联邦法院七司聆审本案后，以需要时间裁决为由，择订于去年11月10下判，之后因为布城实施行动管制令而两次展延。