新柔地铁新山站外观设计出炉

（早报讯）新柔地铁计划新山站外观设计比赛结果出炉；柔佛州建筑师陈毅宗（Chin Yee Chong，译名）以新柔关系紧紧相依为设计概念，以两只互握着彼此手腕的手为蓝图，设计出极富未来感，又象征着新柔关系互相扶持的外观建筑，获得以柔佛苏丹依布拉欣为首的评审团青睐，赢得冠军及25万令吉（约8.2万新元）。

马国捷运公司（MRT Corp）首席执行员莫哈末扎里夫今天召开线上记者会公布比赛结果时指出，冠军作品是从全马91个参赛作品中脱颖而出；新柔地铁（RTS）新山武吉查卡（Bukit Chagar）站是外观将以此设计来打造，相信能成为新山，甚至是柔佛州的新地标。

他说：“这个设计很现代化，也充满未来感。设计团队是新山人，公司也在新山，是本土人才，并且十分熟悉和了解新柔之间千丝万缕的关系和情感，因此能设计出这个象征着两地情谊的作品。”

他也说，去年11月已动工的武吉查卡站的工程进度良好，整个计划也按预定时间发展，且获得马来西亚中央政府、柔佛州政府、各相关机构及民众大力支持，因此，他有信心地铁计划能顺利竣工。

马国捷运公司上个月为配合新柔地铁的线上公共咨询，发布了武吉查卡站的构想图。莫哈末扎里夫说，有关构想图只是一开始的简单设想，最终的设计会以赢得这个外观设计比赛冠军的设计为本。