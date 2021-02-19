俄罗斯称准备与欧盟断交 并指这是“欧盟的选择”

（早报讯）俄罗斯外交部发言人表示，俄罗斯多年来赞成与欧盟的合作，但如果欧盟作出选择，俄罗斯也已准备好断绝与欧盟的关系。

俄罗斯卫星通讯社报道，扎哈罗娃星期四（18日）接受采访时表示，俄罗斯多年来在与欧盟关系中的立场是坦承和透明的，这个立场就是俄罗斯赞成与欧盟的合作。但俄罗斯也已准备好可能中断关系的局面，这不是俄罗斯自己寻求的，而是“欧盟的选择”。

据报道，欧盟方面计划于本月月底举行成员国外交部长会议，预计届时可能通过涉及俄罗斯的新制裁方案。

报道称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫此前明确警告，如果欧盟实施对俄经济敏感领域构成风险的制裁，莫斯科准备好与欧盟断绝关系。

拉夫罗夫也指出，俄罗斯与各欧盟成员国的关系并无任何问题。在拉夫罗夫发表该言论后，俄总统新闻秘书佩斯科夫晚些时候指出，拉夫罗夫的声明并非指俄方会主动与欧盟切断关系，俄方愿意与欧盟发展关系。欧盟指出，俄罗斯外长的话和克里姆林宫的解释“引人关注”。

扎哈罗娃表示，“数十年来，我们的立场是坦率、公开、透明的，而且在我看来，我们的立场非常明确：我们赞成合作。只有一处不同——它应是平等、互利和相互尊重的……应基于国际法、联合国宪章。”

据此前报道，一段时间以来，俄欧关系不断下降。在欧盟方面批评俄方将反对派领袖纳瓦尔尼判刑之后，俄罗斯方面本月已经先后将德国、波兰、瑞典等国的外交官驱逐出境，而这些行动都没有预先通知于本月4日到6日访问俄罗斯的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利，这也导致俄欧关系再次陷入尴尬境地。