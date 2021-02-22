新西兰将推动APEC对抗疫必需品免关税

（早报讯）新西兰将在亚太经济合作组织（APEC）论坛推动抗击冠病大流行必需物资免关税政策。

新西兰是今年APEC峰会的主办国，新西兰副贸易与经济部长维塔利斯（Vangelis Vitalis）为首场APEC高级官员虚拟会议主席。

维塔利斯接受路透社访问时表示，为确保小国不会在冠病疫苗接种方面被抛在后头，新西兰将向APEC成员建议取消抗击冠病必需品关税。

新西兰将建议把21个APEC成员之间的药品、医疗与外科仪器、卫生及其他产品的运输提供免关税政策，同时放宽对彼此跨境运输的其他限制。

维塔利斯说：“我们要传达的信息是，要战胜这种全球大流行病，我们需要更多的全球参与。”他说：“贸易不能解决这场危机，但贸易可以提供一些协助。”

维塔利斯表示，APEC成员必须在未来几周就有关政策达成一致，以便在5月份的APEC贸易部长会议上予以通过。

去年，部分APEC成员承诺将确保疫情期间供应链维持开放，并取消对关键物品特别是医疗用品的贸易限制。但这些措施并未获得坚定推行。

仅有新西兰和新加坡进一步推动有关措施，取消了超过120种抗疫关键物品的关税。

维塔利斯对此表示担忧。他说，新西兰希望推动APEC发表一份部长级声明，列出一份冠病大流行关键物品与服务的名单，这将有助加快冠病疫苗的海空运送。