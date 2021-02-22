马航55资深机师无赔偿终止合约 称遭不公对待

（早报讯）马来西亚航空公司（马航）55名资深机师在马航承诺在冠病疫情期间会保住他们后，近日却被告知，他们将面对合约即将终止的命运。

现年63岁的机长拉古玛亨利对网媒透视大马说，马航无视合约协议，在无赔偿的情况下结束雇用合约。

拉古玛拥有近1万7000小时飞行时间。他说，他服务了46年，是服务最久的员工之一，即使他与公司共同经历风雨，但他仍遭受不公平的对待。

他说，他是首批年满60岁，即公司的退休年龄后，获得续约5年的员工之一。

然而，他在合约届满前两年被终止合约，其他与他属同一年龄层的机师也面对类似情况，尽管他们的合约期限有所不同。

拉古玛是于1975年加入马航，成为见习飞机工程师，并擢升为飞机工程师12年，后来因为机遇、决心和志愿，他在1993年35岁时参与机师训练，实现梦想。隔年，他成为机师并于2000年被升级为机长，身为机师的他曾驾驶波音737、空中巴士A330和A350；身为飞行工程师的他也曾驾驶空中巴士A300及DC10-30。

他说，虽然有不少人自马航在2015年易名为新马航（MAB）以来离职，但他仍效忠于该公司。

冠病疫情去年在全球蔓延，航空领域成为其中一个被严重冲击的领域。他说，作为节省开销的其中一项措施，该公司去年4月采取高收入阶层减薪约60%的措施，以便平衡公司财务。

他说，他们去年也被令申请长达6个星期的无薪假。虽然对有关决定不满，但并没有人提出反对，因公司承诺此举能保住所有员工，并说，他们去年与公司高层的线上会议中也被保证会被留下来。

拉古玛说，公司却在2020年12月食言，以冠病及财务状况为由，向55名合约机师发出终止合约信，并表示公司没有提出赔偿，仅给予3个月通知。

他说，他们在线上会议中曾被告知，公司可能不会解雇机师，若公司没办法做到，则会付清合余额。

他说：“我们没有得到赔偿，我们致函公司及询问为何会改变思想停职合约员工。我们也询问管理层有关他们曾说若终止合约便会支付合约余额的说法。

他说，公司给予的答复表示，公司较早前是出于善意，但公司如今不赚钱了，因此无法支付。虽然他理解该公司没有盈利，但公司仍对机师们有法律义务，并表示虽然有几项以友好形式结束的提议，但都被拒。