历经2次展延 马国逾40万学生上SPM考场

（早报讯）马来西亚40万1105名2020年度马国教育文凭（SPM或相等于‘O’水准）考生，今天（2月22日）在冠病疫情下以新常态方式上考场。

星洲网报道，这批考生历经了SPM考试两次展延，且去年至考试前几乎大部分时间，长达14个月时间都以网课方式学习。

今早，许多考生戴口罩或面罩来到学校，与同学保持人身距离地排队，测量体温。

在SPM考试的第一天，考生将会应考马来文试卷1及试卷2，这两份试卷分别在早上8时及下午2时进行；考生在应考期间，不能脱下口罩。

为了确保学生在考试期间的安全，全国3310个SPM考试中心根据国家安全理事会及卫生部指定的防疫标准作业程序（SOP）采取防范措施，包括为考场全面消毒及安排有距离的座位。

所有学生也必须每次在进入考场的前一天呈交健康申报表格。当局也安排了4万8014名考试监察员，确保考试期间严格遵守所有SOP。SPM考试将在3月25日结束。

首相慕尤丁和多名内阁部长纷纷透过社交媒体平台为考生加油打气及献上祝福。慕尤丁在面簿写道：“致所有应考生，请照顾好身体，并冷静地作答。致老师和家长，愿你们的指导和祈祷能带领学生迎向成功。”

他说，虽然冠病疫情影响了学生的学习，但他相信学生有成功的决心，以及教师传授知识的奉献精神将能激发考生在考试中尽力而为。

交通部长魏家祥也在面簿为参加SPM、SVM以及马国高级宗教文凭（STAM）的考生献上祝福。他在贴文中也预祝3月8日要参加马国高级学校文凭（STPM或相等于‘A’水准）的考试考试顺利。

他写道：“为自己的未来努力。你们都是国家未来的接班人。愿你们成功！”