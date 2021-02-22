马国新增病例下降至2192 单日确诊回到2字头

（早报讯）马来西亚今日（2月22日）冠病确诊病例显著下降至2192起，这意味着单日确诊回到2字头。

星洲网报道，卫生总监诺希山发文告说，根据数据，各州的病例最高达到三位数，没有出现“破千”的情况。

前天的单日确诊病例为2461起、昨天则因为霹雳州首度出现破千病例记录，使病例回升至3字头（3297起）。

除了联邦直辖区纳闽，所有州属及直辖区都有新增病例，但各州的新增病例皆少于四位数，其中雪兰莪是新增病例最高的州属，新增910起病例，相较于昨日的868起病例有所增加。

诺希山说，三位数确诊病例的州属分别是吉隆坡（303起）、砂拉越（221起）、柔佛（211起）、霹雳（148起）、槟城（135起）及沙巴（110起）。

其他州属及直辖区的新增确诊病例分别是森美兰（64起）、吉兰丹（28起）、吉打（26起）、马六甲（14起）、彭亨（7起）、布城（7起）、玻璃市（4起）及登嘉楼（4起）。马国累计病例28万5761起。

另一方面，主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里发文告说，由于砂拉越古晋甘榜Emperoh Jambu和沙巴甘榜丹拉美拉由于冠病确诊病倒激增，因此，当局宣布从明日（23日）开始实行加强行管令（EMCO），直到3月8日为止。

他说，甘榜Emperoh Jambu迄今共有60起确诊病例，卫生部确认当地病例突然增加，而社区感染率也随之增高。卫生部将会为当地1215名居民进行大规模检验和管制居民的行动和防范病毒在社区传播。

他也说，沙巴甘榜丹那美拉有226人接受检验，当中57人确诊，卫生部在进行风险评估后，同意实行加强行管令。“卫生部将会对545居民进行大型检验，以控制冠病传播。”