槟大桥电缆起火燃烧 封桥抢修

（早报讯）马来西亚槟城大桥下的电缆多年来第三次起火燃烧，造成桥礅下不断冒出浓浓黑烟，不但吓坏路过的民众，也导致大桥来回槟岛方向大塞车。

为让消拯员扑灭火势，槟城大桥从槟岛往北海的入口（敦林苍祐医生大道处），今日（2月22日）傍晚7时下令暂时关闭，以禁止槟岛的车辆驶上大桥。

东北警区主任索菲安说，暂时关闭是为了避免引发不必要的事故，公众受促使用槟城第二大桥。

他说，消拯员预计今晚午夜前才能完全灭火，所以暂无法得知大桥入口将关闭到何时，一切取决于灭火情况。

槟州消拯局副局长（行动）哈菲斯在场指挥救灾工作后向媒体说，该局今天下午4时27分接获投报，北赖消拯队联同槟城大桥紧急援队赶抵现场，并证实是安装在桥下的电缆起火。

他说，这也是槟城大桥历年来第三次发生电缆起火事故，地点是北海往槟岛的3.3公里路段，浓烟冒出的路面约300公尺长。

他说，此事没有任何人命伤亡报告。该局已要求国能暂停部分电流供应，以让该局展开救援行动，而失火肇因仍有待深入调查。

1995年6月25日，槟城大桥桥底下有3条大电缆起火烧毁，导致槟城发生大停电，前后长达10天，影响甚大。

2010年9月11日早上10时2分，槟城大桥（北海往槟城方向2公里路段）也有3条电缆故障爆炸引起火灾，火势向左右两方迅速蔓延约百多公尺长的路段，导致槟岛局部地区电流中断2分钟即恢复正常供应。当时也造成往返槟威两地的交通严重堵塞逾1小时。