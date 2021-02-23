约翰逊计划6月21日全面解封

（早报讯）英国首相约翰逊宣布，分四个阶段逐步解除英格兰的封锁措施，并把6月21日设定为全面重启经济的日期。但他同时强调，要落实这些措施必须符合严格的条件。

英国广播公司（BBC）和彭博社综合报道，约翰逊周一（22日）在议会阐述了谨慎解除封锁，恢复活动的四个步骤，但他同时警告，在采取每一步之前需要至少五周时间，以判断其对冠病确诊人数和死亡人数的影响。

英国政府的居家办公指引将保留多四个月，之后重新检讨社交距离措施时再决定是否保留。而现阶段的所有封锁措施将分阶段取消，每进行一阶段必须满足四个前提条件。

所有学校将从3月8日起开放，学生可以参加课外活动包括体育活动；从3月29日起，民众可以参加户外聚会，人数以六人或两户家庭为限。

大部分经济活动最早可望在4月12日重启，包括非关键商店、发廊、美甲店；户外观光景点如动物园和主题公园；室内健身中心及游泳池；户外餐饮活动。

室内餐饮活动和酒店业者最快可在5月17日重启营业，电影院和儿童娱乐场所也将在同一时间开放。国际旅行也可能在同日解禁，但这仍须经过政府审议后再作决定。

英国政府设定的目标是在6月21日取消所有社交距离措施，并全面恢复全英格兰的经济活动包括夜间场所活动。