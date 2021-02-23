巫统内部流传倒阿末扎希书籍

（早报讯）马来西亚巫统内部的政治分歧越演越烈，党内消息人士透露，如今甚至已有人在策谋推翻党主席阿末扎希，以致党内最近流传人身攻击阿末扎希的政治宣传品。

“当今大马”报道，所谓“攻击武器”是一本书，书名为《阿末扎希需辞去巫统主席的30个理由》。这本书以马来文书写，而且存在印刷和电子版本。巫统党员上个月开始收到这本书。

据悉，书中以阿末扎希的案件、任内补选成绩不佳、巫统国会议员出走加入土著团结党等课题为题材，同时还指控阿末扎希试图撮合巫统及民主行动党结盟。

不过，之后又出现了另一本为阿末扎希辩护的书。

虽然《阿末扎希需辞去巫统主席职的30个理由》的作者身分不明，但阿末扎希阵营认为，此书出自挺国盟政府的阵营。

其中一消息人士把矛头指向所谓的“部长帮”，即在首相慕尤丁内阁中担任部长的巫统国会议员。

目前，共有九名巫统国会议员受委出任部长，包括四名票选最高理事。消息人士声称，数名巫统籍部长组成“部长帮”，他们倾向支持巫统继续跟土团党合作以维持自己的官职，但此举却有违基层希望双方只合作至大选为止的立场。

不仅如此，消息人士声称，倒阿末扎希阵营获得其他政党的两名要员的辅助，他们希望巫统继续跟土团党合作。

‘当今大马”联系了数名所谓“部长帮”的巫统领袖，但他们尚未回应。