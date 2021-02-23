伊朗如有需要或将浓缩铀丰度提高至60%

（早报讯）伊朗最高领袖哈梅内伊说，伊朗在核问题上不会退却，决心基于国家现实和未来需要发展核能力，如有需要可能将浓缩铀丰度提高至60%。

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，哈梅内伊周一（22日）在德黑兰对专家会议成员讲话时说，伊朗决心发展与国家需求相符的核能力，这就是为什么伊朗浓缩铀丰度将不会受限于20%，如有需要，可能会将浓缩铀丰度提高至60%。他同时表示，如果西方国家遵守此前达成的伊朗核问题全面协议，伊朗也将遵守。

哈梅内伊也重申，伊朗没有放弃对伊核协议的承诺，如果其他相关方重新遵守该协议，伊朗所采取的措施是可逆的。他说，伊朗永远不会寻求核武器，也禁止制造可能造成大规模平民伤亡的化学武器。

新华社报道，2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国特朗普政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。2021年2月21日，伊朗与国际原子能机构达成一项最长期限为3个月的临时技术协议，允许后者继续在伊朗开展有限核查活动。

伊朗专家会议是负责选举、监督、罢黜伊朗最高领袖的最高权力机构。