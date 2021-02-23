马国航空集团获准重组逾49亿债务 马航将免遭关闭

（早报讯）马来西亚航空集团公司（MAG）获得英国法庭准令，以展开逾150亿令吉（约49亿新元）的债务重组计划，这意味着该集团子公司马航（MAS）将免遭关闭。

路透社报道，马来西亚航空集团公司周一（2月22日）发文告表示，这项准令允许该公司的飞机租赁子公司MAB Leasing Ltd（MABL）与其大部分飞机营业租赁公司达成协议，以36亿令吉的新注资，开展债务重组计划。

据报道，马来西亚航空集团公司表示，相关租赁公司一致支持这项协议，这协议也意味着该公司能够重组超过150亿令吉的债务。

“英国法庭如今已正式批准这项计划，马航可以在它唯一持有者国库控股与既有的利益相关者之支持下，执行债务重组计划。”

去年10月，马航执行长依兹汉（Izham Ismail）表示，如果租赁公司不同意马航最新的重组计划，马航“别无选择只好关闭”。他表示，马航的新计划是要重组该航空公司未来5年的资产负债表。

当时，财政部长东姑扎夫鲁曾声明，政府不会为马航注入任何资金，并且完全交由国库控股寻求解决方案。

马来西亚航空集团公司长期承受沉重的营运成本，最近遇上冠病疫情，更是蒙受巨大亏损。本次债务重组计划意味着马来西亚航空集团公司能够进一步摆脱当前困境。

国库控股承诺向马来西亚航空集团公司注入36亿令吉的新资本，以资助该集团的业务直至2025年。

马来西亚航空集团公司表示，债务重组计划预计在3月初完成。该公司将与融资租赁公司、备用引擎租赁公司、维修服务供应商、企业贷方以及政府相关部门达成双边协定。

该公司表示，经营租赁商持续支持航空公司，通过重新调整市场和延期付款的租赁费率，来持续支持该公司。

该公司也表明，他们采取多个措施应对冠病危机，包括缩小企业网络、结构性削减成本、现金保存和延迟付款措施。这些措施帮助他们在2020年节约了55亿令吉，今年首季目标是节约3亿9700万令吉。