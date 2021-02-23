欧盟外长决定对纳瓦尔尼事件有关俄方人员实施制裁

（早报讯）欧盟外长理事会会议周一（22日）决定，将对与俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Nalvany）事件有关的俄方人员实施制裁，但没有公布具体受制裁人员名单。俄外交部当天强烈批评欧盟这一决定。

据新华社报道，分析人士指出，纳瓦尔尼事件已成为西方与俄罗斯博弈的一个焦点，欧盟此举令本已陷入低谷的俄欧关系雪上加霜。考虑到美国新政府上台后，欧美在处理俄罗斯问题上重新协调立场，欧俄关系改善阻力重重，西方与俄罗斯的关系将在一段时间内持续在低位徘徊。

欧盟与俄罗斯关系是此次会议的讨论重点。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利提议，利用“欧盟全球人权制裁制度”对俄方人员实施制裁。该提议目前已进入审批程序，将在得到欧盟理事会书面批准后生效。博雷利表示，审批也许需要一周时间，但希望不超过一周。

据媒体披露，此次被列入制裁名单的有四名俄方高官，来自俄调查机构、监狱系统和武装部队，他们将被禁止入境欧盟，且这些人在欧盟境内的资产也将遭到冻结。

欧盟去年12月通过的“欧盟全球人权制裁制度”又被称作欧洲版“马格尼茨基法案”，用来对全球范围内严重侵犯和践踏人权的个人、实体、机构实施制裁，制裁的手段主要是限制入境和切断金源。美国2012年出台“马格尼茨基法案”，专门与俄罗斯人权问题捆绑。

分析人士指出，如果博雷利的提议获得通过，这将是欧盟首次动用这一新制裁机制。以往，欧盟是针对某一地区的特定情况讨论制裁方案，而有了这一适用全球的成型机制，能大大缩减成员国之间的讨论时间，也避免相关讨论被某些谈判细节“搁浅”。