初步评估：美联航波音777飞机发动机故障与金属疲劳有关

（早报讯）美国国家运输安全委员会主席罗伯特·萨姆沃特周一（22日）说，初步评估显示，此前出现发动机故障的美国联合航空公司波音777- 200客机的发动机风扇叶片受损与金属疲劳有关。

据新华社报道，这架客机20日从美国科罗拉多州首府丹佛国际机场起飞后，飞机右发动机外壳脱离爆炸起火。美国国家运输安全委员会正在对事故进行调查，并建议在此期间搭载与美联航涉事飞机同型号发动机（美国普惠公司生产的PW4000-112发动机）的波音777客机暂停运营。

美国国家运输安全委员会当地时间22日举行线上新闻发布会说，故障发动机的22个风扇叶片中有一个在根部断裂，另一个从中间折断。损坏的发动机风扇叶片将被送往普惠公司实验室，于23日在国家运输安全委员会调查人员监督下接受检查。

萨姆沃特说，飞机机翼与机体连接处的一块玻璃纤维在事故中被刺穿，但飞机没有受到结构性破坏。

2018年2月和2020年12月，美联航和日本航空公司波音777客机搭载的普惠发动机分别发生类似故障。经美国国家运输安全委员会调查，2018年美联航波音777客机事故就是风扇叶片疲劳断裂导致。日本运输安全委员会对2020年事故的调查则发现两片风扇叶片损坏，其中一个有金属疲劳裂纹。

在20日美联航飞机发生事故当天，隶属长尾航空公司的一架波音747- 400型货机从荷兰马斯特里赫特机场起飞后，发动机也发生故障，一些金属零部件碎片掉落。长尾航空747-400货机、美联航777- 200客机都使用普惠公司PW4000系列发动机，但具体型号不同。

波音公司22日说，目前正支持美国国家运输安全委员会的调查，荷兰安全委员会正在主导有关长尾航空公司货机发动机故障的调查。

波音公司还表示，当下生产的777型飞机均搭载通用电气公司的发动机，事故不会影响波音777飞机生产和交付。