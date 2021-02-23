世卫组织国际专家组澳专家：冠病病毒极不可能来自实验室泄漏

（早报讯）世界卫生组织冠病病毒溯源研究国际专家组成员、澳大利亚悉尼大学教授多米尼克·德怀尔日前在《对话》网站上撰文回顾了前段时间在中国的工作情况，强调冠病病毒极不可能来自实验室泄漏。

据新华社报道，德怀尔说，专家组做了许多工作，与中方科研人员进行了交流，见到了较早被确诊的患者，在武汉开展了实地考察，还调阅了大量资料。专家组发现，没有明确证据显示在已知的第一个病例前武汉市有冠病疫情大规模传播。

他强调，冠病病毒极不可能来自实验室泄漏。专家组访问了武汉病毒研究所，了解到这里的科研人员会被定期抽取血液样本，对血液样本的检查没有发现冠病病毒抗体。

根据中国—世界卫生组织冠病病毒溯源研究联合专家组2月9日在武汉举行的新闻发布会，联合专家组对冠病病毒从自然宿主直接传播和通过冷链食品、中间宿主、实验室等四种引入人类途径的可能性进行了科学评估（评估结论分为“极不可能”“不可能”“可能”“比较可能”“非常可能”五个层级），认为冠病病毒“比较可能”是经中间宿主引入人类，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人类，“极不可能”是通过实验室引入人类。

德怀尔说，目前研究显示冠病病毒最可能来源于动物，但从动物传给人的地点还不清楚，不一定是武汉，还需要在别的地方进行研究。此外，对于冷链传播等假设，也需要进一步研究。

德怀尔表示，在中国的调查只是第一阶段，相关的官方报告可能在未来几周发布。调查人员将在更多地方收集相关数据，比如调查2019年较早时候冠病病毒在欧洲传播的情况。调查人员也将继续检测野生动物等，以寻找病毒踪迹。