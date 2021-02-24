日本内阁通过RCEP批准程序

（早报讯）共同社报道，日本政府周三（24日）在内阁会议上通过了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的批准程序，力争在本届国会获批。

2012年发起的RCEP涵盖服务贸易、知识产权和经济技术合作等18个领域，协定旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场的自由贸易协定。RCEP的最终签署，对区域经济一体化、多边主义与多边合作发出积极和明确讯号。

2020年11月，15个国家以视频会议方式签署这项具里程碑意义的协定。协定签署后，所有国家必须在两年内完成本国的批准程序，RCEP才会正式生效。