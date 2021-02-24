柔佛南院2资深教授安焕然潘永强先后辞职

（早报讯）马来西亚柔佛州著名民办高等学府南方大学学院（南院）惊传中文系教授安焕然辞职。此外，在该校担任人文社会学院助理教授的潘永强也已离职。两人是先后于本月离开。

安焕然周二在面簿留言，指本月22日已递上辞呈出走南方，“漂向北方”，随即引起广泛的关注。

对于要离开从事了26年的教学岗位，安焕然在接受《星洲日报》的访问时坦言，这段教学历程走得踏实，只希望自己的离开，可以让校方领导层意识到作为民办学府，不忘初心与初衷的重要性。

他也说，本身对南院存有感情，离辞其中一个原因，是“理念的问题”。

安焕然表示，他将于4月底至5月初到新环境报到，但不便透露详情，表明“会在国内，但不在柔佛”，只专职教学及研究工作，不担任行政事务。

除了安焕然出走南方大学学院，于3年前加入南院的政治学者潘永强也在本月呈辞，并已于2月11日正式离职。

潘永强在该校担任人文社会学院助理教授，以及通识教育中心主任。他受询时表示，他离职的情况比较单纯，因为南方大学学院距吉隆坡较远，往返比较不方便，所以决定回到吉隆坡。

南方大学学院董事长陈洺臣接受《星洲日报》访问时说，该校董理事会和校方尚在与呈辞的中文系教授安焕然进行协调沟通，希望能挽留对方，继续为南院及新山华社服务。

他指出，安焕然老师毕竟与南院拥有26年的感情，共同经历风风雨雨，也迎接美丽的彩虹，见证南院在发展过程中的成长及成就。

然而，他坦言，南院在升格大学需面对政府的一些要求限制，难免产生了取舍的难处，或可能存在的疏忽。

不过，陈洺臣强调，南院绝对不会忘记办学初心，也时刻铭记华社对南院的付出和贡献。

有关安焕然在华人族群与文化研究所的聘书一事，陈洺臣指出，根据他向校长查询，聘书是有发出，或许是开学初期的运作上问题。

他说，在校务管理，董理事会尽量不过份干涉，并认为教学理念与校方管理无冲突问题。

对于潘永强的离开，陈洺臣表示，南院希望留住人才，但对方因家人都在中北马，碍于交通路途问题而离开南院，这令校方感到遗憾及婉惜。