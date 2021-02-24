森州疫情大爆发首次破千 马国新增3545病例

（早报讯）马来西亚今日新增冠病确诊病例再度回升，达3545起，而森美兰州疫情大爆发，该州双溪加笃工业感染群（Sungai Gadut）检测出有1338人感染冠病。这意味着森州新增病例首次破千，达1392起，成为新增最多病例的州属。

卫生总监诺希山发文告说，新增病例第二多的州属是雪兰莪，达581起，接着依序分别是吉隆坡（381起）和砂拉越（353起）。

除了玻璃市，所有州属和联邦直辖区都有新增病例。目前有189名患者在加护病房接受治疗，当中88人需要呼吸辅助器。

另外，今天也有12人病逝，累计死亡病例1088起。截至今午12时，马国累计病例破29万起，达29万1774起。

他说，森州芙蓉县新那旺区，双溪加笃工业区感染群涉及一家板厂。该工厂本月21日被关闭，住在宿舍的员工人数多达1500名外劳。该宿舍大部分患者已被送往雪州沙登农业博览馆（MAEPS）的方舱医院。

他说，该宿舍的情况非常不理想，已遭森州劳工局采取行动。”外劳的住宿问题理应获妥善处理，以遏制冠病疫情蔓延。”

他说，今日新增8个感染群，其中7个涉及职场，1个涉及社区。新增的感染群包括柔佛3个、槟城2个、雪州、霹雳和沙巴各1个。

另一方面，霹雳实兆远甘榜亚齐（Kampung Acheh）手套厂Centennial宿舍，明日（25日）起将落实强化行动管制令（EMCO）至3月10日。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里说，截至2月21日，卫生部在上述地点展开的349项筛检中，其中有125人确诊。“卫生部证实上述地点的确诊病例飙升，传染率也很高。在经过行动管制令技术委员会和各机构进行风险评估后，政府同意在上述地点实施EMCO。

“落实EMCO是为了方便卫生部对居住在上述地点的所有人士展开针对性筛查，以及控制社区中的行动和传播。”

此外，砂拉越今日暴增353起病例，创下今年开年以来最高纪录，累计病例达8650起。

砂州灾难管理委员会今日发文告指出，其中诗巫和马拉端也创下当地单日最高确诊纪录，即分别181起和67起。