隆高庭发准令 充公满星云150万令吉

（早报讯）吉隆坡高庭周三（24日）发出准令，允许反贪会充公满星云（Monspace）私人有限公司董事赖彩云总值150万令吉（约49万新元）的款项。

星洲网报道，反贪会是根据2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLA）要求高庭发出上述庭令。

主控官亚伦苏曼比莱副检察司向媒体说，在没有第三方、包括赖彩云在内的第三方援引AMLA法令第28E条文索讨该款项，因此，高庭允许发布上述庭令以充公款项。

据报道，由于嫌涉利用满星云有限私人公司的来往户头作为洗钱工具，2018年7月25日，执法当局分别在吉隆坡和怡保的16所满星云建筑物展开突击。

去年9月，满星云公司承认非法进行直销生意、推广金字塔计划及洗黑钱3项控状，被吉隆坡地庭判处罚款900万令吉（约300万新元）。

满星云公司的代表人黄春辉承认所有控状后，法官作出上述判决。

据控状，满星云推出2项“满星云计划”，即会员计划及股份持有人计划，在会员计划下，一个单位要价500令吉，以及60令吉的会员费；在股份持有人计划下，一个单位为5000令吉，以及60令吉的会员费，会员可以无限制的任意购买想要的单位。

会员参与计划后，可获得的好处包括赞助金、旅游红利、配对金，即介绍新会员可获得收入。

马来西亚国内贸易及消费人事务部执法组主任依斯干达也发文告，呼吁民众不要被在短时间内可获高回筹率的投资计划欺骗，特别是透过介绍新会员赚钱的计划。

满星云集团早前曾因被指涉嫌欺骗投资，遭海内外的投资者投诉及报案处理，并要求赖彩云还钱。

满星云前身为曾经风靡一时且已被全面查封的金字塔快速致富金钱游戏云数贸，2015年易名MONSPACE重整旗鼓。

赖彩云是满星云集团执行董事兼国际业务总监，也曾是云数贸国际传媒负责人兼传销商。